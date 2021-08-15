Сезон-2020/21 стал для Роберта Левандовского эпохальным – он наконец побил рекорд результативности Герда Мюллера в Бундеслиге. В предпоследнем матче чемпионата Германии поляк вонзил с 11 метров «Фрайбургу» и сравнялся с бомбардиром нации по количеству мячей за сезон. Празднуя забитый мяч, Роберт отдал дань уважения Мюллеру, который несколько лет боролся со смертью.

Левандовский поднял футболку – под ней зрители увидели фото Мюллера и слова 4ever Gerd. Запечатленный на снимке Мюлер, молодой человек с пышными черными волосами, установил рекорд, державшийся 49 лет. Левандовский побил его уже в следующей игре.

Чтобы сделать, казалось, невозможное, капитан сборной Польши не просто забил 41 мяч – он отличился в 10 встречах подряд на финише чемпионата. Роберт не поражал ворота соперника только в четырех играх Бундеслиги, в которых он принял участие. Еще четыре он пропустил, а мог бы улучшить достижение и установить планку для будущих бомбардиров еще на 100 лет вперед. По голам во всех турнирах Левандовский тоже обошел Мюллера. Его результат – 55 мячей в 47 встречах против 50 в 48 у Герда. Но 32-летний страйкер очень долго шел к вершине, установленной легендарным немцем.

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Левандовский с трофеем лучшего бомбардира Бундеслиги Фото: Getty Images

В начале сезона-2020/21 бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус предсказал, что в новом сезоне Левандовский перебьет рекорд Мюллера. У Маттеуса нашелся один логичный аргумент. «Вокруг Левандовского фантастическая команда. Команда – ключ к тому, чтобы побить такой рекорд Герда Мюллера. Итак, это мой прогноз на 2021 год, Роберт Левандовский побьет рекорд Герда Мюллера и забьет более 40 голов в Бундеслиге», – сказал немецкий Нострадамус.

Левандовский стал лучшим бомбардиром Бундеслиги четвертый сезон подряд – здесь он тоже превзошел рекорд Мюллера, который забивал больше всех три года кряду. Но как непросто дались эти рекорды польскому футболисту! В сезоне-2016/17 Роберт уже играл в «Баварии», но в один мяч проиграл гонку Пьер-Эмерику Обамеянгу (помните такого?), забив 30 мячей. Год спустя Роберт вонзил еще меньше – 29, в сезоне-2018/19 – вообще 22. Без качественных конкурентов рядом Левандовский не был способен показывать результат. Только в сезоне-2019/20 поляк отгрузил вратарям 34 мяча благодаря давлению со стороны Тимо Вернера. А за 41 гол отчасти можно поблагодарить Эрлинга Холанна (27) и ушедшего в тень Андре Силву (28).

Герд Мюллер Фото: Getty Images

Нельзя сказать, что Мюллер регулярно показывал в Бундеслиге результат, близкий к своему рекорду. Немец играл нестабильно: в сезоне перед 40 банками он вонзил лишь 22, зато еще годом ранее – 38. Левандовский еще не побил все рекорды великого немца в Бундеслиге: Мюллер забивал чаще Роберта в среднем в течение карьеры (0,85 гола за матч против 0,79). По результативности в Лиге чемпионов за «Баварию» поляку до немца совсем далеко: 34 гола в 35 матчах у Мюллера и 15 мячей в 56 встречах у Роберта. Но вряд ли стоит сомневаться, что бить каждый даже самый незначительный рекорд Мюллера для Левандовского – большое событие, а в истории «Баварии» поляк имеет все шансы как минимум встать на одну ступень с Гердом.

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