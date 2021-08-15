Сезон-1970/71 стал мегапровальным для форварда «Баварии» Герда Мюллера. Мало того, что нападающий не смог выиграть Бундеслигу, уступив со своей командой мёнхенгладбахской «Боруссии», так еще и пришлось расстаться со званием лучшего бомбардира лиги.

Герд закончил на втором месте в списке страйкеров, забив всего 22 мяча. Ничтожная цифра, по сравнению с прошлыми сезонами нападающего (сезон 1968/69 – 30 голов, 1969/70 – 38 голов). Трофей лучшего бомбардира лиги в виде пушки достался Лотару Коблун. Он выступал за аутсайдера лиги «Рот-Вайсс», чудом избежавшего в том сезоне вылета благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Именно 24 гола защитника (Коблун выступал на позиции либеро) спасли его команду и принесли ему трофей.

Потеря чемпионского статуса и титула лучшего бомбардира лиги серьезно ударили по самолюбию Герда. Поэтому пока партнеры Мюллера кутили в отпусках, нападающий рвал жилы в Италии, готовясь к старту нового сезона. К началу предсезонки все в «Баварии» увидели плоды тренировок Герда: футболист сбросил вес до идеальных 72 кг, а еще отрастил длинные волосы и пышные усы.

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Герд смазал начало сезона и не реализовал три пенальти. Нападающий отказался исполнять их в дальнейшем

Герд Мюллер Фото: Imago

Герд подходил к старту Бундеслиги 1971/72 во всеоружии, но начало получилось не самым выдающимся. К 10-му туру чемпионата Мюллер забил всего четыре мяча, успев запороть еще три пенальти. После этого, кстати, форвард зарекся больше не бить 11-метровые. Пока что не очень похоже на рекордный сезон Герда Мюллера.

«С четырьмя защитниками в строю у современных нападающих больше свободы. В мое время центральные защитники располагались более вертикально – один из них опекал нападающего, а другой – либеро – страховал его. То есть меня постоянно окружали два соперника. Сегодня персональная опека редко используется, поэтому атакующие игроки легко находят место для нанесения удара. Франц [Беккенбауэр] сказал мне, что в 21 веке я бы забивал 80 мячей за сезон», – вспоминал Мюллер.

По-настоящему форварда прорвало после 13-го тура. «Бавария» приехала в гости к «Гамбургу», и Герд почувствовал себя как дома, оформив хет-трик в ворота хозяев поля. А дальше понеслась – покер «Дортмунду» (и последующая победа 11:1), пента-трик «Рот-Вайссу», хет-трик «Бохуму», «Вердеру» и другим. Свой рекордный 40-й мяч Герд оформил в 32-м туре «Айнтрахту». В заключительных двух матчах он не забивал.

Мюллер был на грани ухода из «Баварии» посреди сезона – за нападающим охотился «Фейенорд»

Герд Мюллер Фото: Imago

В разгар сезона Мюллера пытались увести к себе «Фейенорд» и «Барселона». Голландцы даже прислали в клуб официальное предложение о трансфере. Мюллер, немного побастовав с мюнхенским руководством, заключил новое соглашение с «Баварией». «Я вырос в «Баварии», у меня здесь друзья. Я чувствую глубокую благодарность этому клубу от всего сердца», – говорил Мюллер.

Еще Герд по ходу сезона любил ассистировать своим партнерам. Форвард отдал 17 голевых передач, а за два круга против «Айнтрахта» нападающий отдал в общей сумме пять ассистов. Впечатляюще, не так ли?

В том сезоне Герд поучаствовал в 58 голах «Баварии». В общей сумме команда забила 101 мяч (рекорд Бундеслиги), то есть Мюллер поучаствовал больше, чем в половине голов мюнхенцев. В остальных турнирах немец поразил ворота еще 14 раз, но к титулам это не привело. Из Кубка обладателей кубков мюнхенцы вылетели в полуфинале от «Рейнджерс», а в Кубке Германии проиграли «Кёльну».

Мюллер отличался далеко не в каждом туре Бундеслиги. 15 матчей Герд завершил вообще без голов. Самая длинная результативная серия Мюллера длилась с марта по апрель в пяти встречах.

Мюллер редко помогал команде в обороне, а за матч пробегал лишь 3,5 км

Герд Мюллер Фото: Getty Images

Манера игры Мюллера периодически подвергалась критике со стороны болельщиков и журналистов. Нападающий не был особо трудолюбивым футболистом: он не помогал своей команде в прессинге, редко выходил за пределы штрафной площади соперника и не отрабатывал в обороне.

Высшая спортивная школа Кельна провела исследование, в ходе которого обнаружила, что в среднем за матч Мюллер пробегал 3,5 км! Для сравнения, в среднем полевые игроки пробегают за матч 10-11 км. А некоторые вратари пробегают за матч 4-5 км.

Однако это не помешало Мюллеру завоевать чемпионство, обойдя «Шальке» в гонке, и вернуть домой приз лучшему бомбардиру Бундеслиги. С 40 мячами Герд стал безоговорочным королем немецкого футбола, опередив ближайшего преследователя Клауса Фишера из «Шальке» на 18 голов.

Как раз в тот момент Мюллер получил прозвище «Der Bomber» (Бомбардировщик). За счет низкого центра тяжести Герд спокойно разворачивался на любом пространстве, а соперникам было крайне тяжело повалить его на газон. Также нападающий прекрасно чувствовал момент для рывка, позволявший ему забить гол. «Будь то лежа или сидя, стоя или бегая, обеими ступнями или бедрами, коленями, ягодицами или даже животом: просто не было ситуации, в которой Герд Мюллер не смог бы забить», – делился впечатлением о Мюллере американский спортивный журналист Фрэнк Менке.

Чумовой сезон Герда завершился покером в товарищеском матче против сборной СССР. Матч проходил на только что открывшемся Олимпийском стадионе в Мюнхене (сейчас стадион преобразовали в «Альянц-Арену»). Вратарь Евгений Рудаков, выступавший за киевское «Динамо», никак не мог остановить гения штрафной площади, а журналисты пели оды немецкому нападающему: «Никто не делает это [забивает] так, как Мюллер».

Действительно, до сей поры никто не делал это так, как Мюллер. Пока в сезоне 2020/21 вечный рекорд Герда не был побит Робертом Левандовски. Но это уже другая история.

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