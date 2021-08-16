Младший брат бывшего футболиста сборной Германии Марио Гётце Феликс попал в реанимацию в Берлине. Во время матча третьей Бундеслиги между местной «Викторией» и «Кайзерслаутерном», за который выступает Феликс, игрок столкнулся с одноклубником в прыжке за мячом.

«Кайзерслаутерн» сообщает в соцсетях, что Гётце все еще находится в реанимации для дальнейшего наблюдения и расследования. 23-летний защитник получил перелом основания черепа, но в данных обстоятельствах чувствует себя хорошо. Игрок потерял сознание сразу после столкновения, но футболисты и судья увидели серьезность ситуации и отреагировали быстро.

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Матч завершился победой «Виктории» со счетом 4:0.

Феликс Гётце выступает за «Кайзерслаутерн» в аренде, права на него принадлежат «Аугсбургу».

Автор победного мяча финала ЧМ-2014 Марио Гётце выступает за ПСВ – 18 августа его команда сыграет в Лиге чемпионов против «Бенфики».

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