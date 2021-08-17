Герд Мюллер – великий нападающий «Баварии» и сборной Германии. Он был удивительным футболистом на поле, а также разносторонним человеком и большим воином вне его.

Сменил несколько работ до «Баварии»

Футбол дал Мюллеру много денег, но первые заработки немецкой легенды не имели отношения к профессиональному спорту. Герд начинал курьером в свободное от школы время – мчал на велосипеде к постоянным клиентам пекарни, чтобы доставить им свежую выпечку.

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В 15 умер отец Хайнрих, поэтому Мюллер оставил учебу и сконцентрировался на работе. С пяти утра до трех дня будущий обладатель «Золотого мяча» впахивал на ткацкой фабрике, а после трудился на ферме. Футболу доставалось только воскресенье.

Спустя несколько лет Герд вернулся к образованию и выучился на сварщика и пайщика – новые навыки увеличили месячный доход в два раза и подарили больше времени для занятий спортом. Мюллер рвал сетки за местный клуб ТСВ 1861 и в 19 удостоился приглашения от «Баварии».

Нападающий принял оффер, хотя мечтал о другом клубе. Мюллер с детства притапливал за «Нюрнберг», который на тот момент восемь раз выиграл чемпионат Германии. «Бавария» же к 1964 году лишь однажды взяла трофей и вообще выступала во втором дивизионе. Герд исправил это недоразумение.

Боролся с лишним весом

На первой тренировке в «Баварии» Мюллер вызвал бурю эмоций. Смотря на коротконогого и сбитого парня, футболисты еле сдерживали смех. Главный тренер Златко Чайковский обозвал новобранца коротышкой-толстяком и нервно спросил у руководства: «Что мне делать с этим тяжелоатлетом?»

Герд Мюллер в «Баварии», сезон-1966/97 Фото: Getty Images

Герд игнорировал все подколы и решал на поле – масса позволяла раскидывать защитников. За первый сезон в «Баварии» он скинул 10 кг, но в дальнейшем часто терял кондиции. В конце 60-х любитель картофельных салатов и сосисок весил 84 кг при росте 176 см. Зато в легендарном сезоне-1971/72, когда настрелял четыре десятка голов в Бундеслиге, весы показывали лишь 72 кг.

Владел стейкхаусом

Под конец карьеры Мюллер отправился в Штаты. Прославленный форвард увеличивал популярность соккера, выступая за клуб «Форт-Лодердейл Страйкерс». В той же команде резвился Джордж Бест – еще одна легенда поколения. Англичанин куролесил и сорил деньгами, как будто жизнь после футбола никогда не наступит. Немец же хотел уверенности в завтрашнем дне.

Чтобы максимально комфортно перейти от спорта к повседневности, Мюллер выкупил стейкхаус во Флориде. Герд бодро вступил в ресторанный бизнес вместе с шафером Ханси Хубером, но быстро перегорел. Через пару лет Мюллер уехал обратно в Германию, а не слишком прибыльный бизнес оставил приятелю.

Хубер до сих пор управляет заведением. Сейчас это ресторанчик немецкой и американской кухни – на входе висят флаги обеих стран. «Про Мюллера здесь спрашивают крайне редко. Большая часть американцев даже не знает, кто это. При этом у нас иногда смотрят матчи Бундеслиги», – рассказала дочь хозяина Габи.

Страдал от алкогольной зависимости

Футболист употреблял еще во времена «Баварии». Во второй половине 70-х Мюллер частенько проворачивал хитрую схему. Когда игрокам разрешали приезжать на тренировочные сборы на личных авто, Герд прятал крепкое спиртное в багажнике. Для перестраховки он переливал алкоголь в бутылки из-под апельсинового сока. При этом полностью сок не выливал – получался крепкий замес, который визуально выглядел вполне безобидно.

Герд Мюллер и Карл-Хайнц Румменигге, сезон-1977/78 Фото: Getty Images

В Штатах зависимость усилилась, а после завершения карьеры привела к разводу. Оставив футбол, Мюллер потерял смысл жизни и не понимал, что с этим делать. Днем он отправлялся в ближайшую забегаловку, чтобы принять на грудь и рассказать о славном прошлом другим посетителям, а вечером возвращался домой и догонялся виски с колой.

Проблемы Мюллера вскрылись в 1991-м, когда его пригласили на банкет по случаю дня основания «Баварии». Герд надрался до такой степени, что Ули Хёнесс доставал его из-под праздничного стола. Бывшие одноклубники были в шоке от увиденного и предложили помощь. Герд признал зависимость, прошел реабилитационный курс и получил тренерскую должность в системе клуба.

Боролся с деменцией

Признаки болезни Альцгеймера впервые проявились в 2011 году. На сборах в Италии Мюллер вышел из отеля и пропал на 15 часов. Когда экс-футболиста обнаружила полиция, он не понимал, что случилось, и не помнил, куда и зачем отправился. «Бавария» постаралась, чтобы инцидент не пролез в медиа – клуб сам объявил о болезни легенды, но лишь в 2015-м.

Герд Мюллер, 2013 год Фото: Getty Images

За Гердом ухаживала вернувшаяся жена Уши, всячески помогал клуб: предоставил водителя, оплачивал лечение. Последние годы Мюллер провел в специализированном центре. «Он с трудом питается и почти 24 часа в сутки лежит в кровати. Надеюсь, он не думает о судьбе и этой болезни. Герд был очень хорошим человеком и многое для меня сделал», – говорила еще в прошлом году Уши.

Мюллер прожил 75 лет, хотя без поддержки близких и «Баварии» мог уйти намного раньше. Когда все идет наперекосяк, легенды часто теряют землю под ногами. Герду повезло, что рядом оказались люди, которые его по-настоящему ценили и помогли достойно провести старость.

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