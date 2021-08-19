Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский может покинуть клуб. Источники британского Sky Sports сообщили, что 32-летнему форварду нужны новые вызовы за пределами Германии. Препятствием станет высокая цена Левандовского – на «Альянц Арене» не продадут поляка меньше чем за 117 миллионов евро.

Только 10 дней назад – 9 августа – спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенцы следят за звездой дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. «Холанн – топовый футболист и, как я слышал, отличный парень. Мы следим за ним, но он игрок «Дортмунда». 60 голов в 60 матчах – мы должны следить, иначе будем полными придурками», – сказал Браццо в эфире телеканала Sport1. И вот через 10 дней после таких заявлений Леви уже ищет новые вызовы.

В Sky Sports уточнили , что Левандовский хочет попробовать себя в другом европейском клубе до наступления 35-летнего возраста – то есть примерно до 2024 года. Его контракт с «Баварией» заканчивается в 2023-м. Репортер Sport Bild Тоби Альтшаффль затвитил, что Роберт точно не покинет Мюнхен в это межсезонье. «Возможно, эта тема всплывет летом 2022 года, если Левандовский правда хочет уйти», – написал Альтшаффль.

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Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Такую же информацию дает британская версия Goal.com, только более категорично. «Роберта Левандовского не продадут этим летом ни при каких обстоятельствах», – заявили источники сайта. Сам поляк принял эту позицию клуба и не настаивает на немедленном трансфере.

Но еще ни одно европейское медиа не опровергло информацию о желании самого Роберта. Возможно, ему и самому надоело год за годом выигрывать Бундеслигу. Другим клубам тоже нужны гарантированные 25-30 голов за сезон.

В чемпионате Германии-2020/21 Левандовский забил 41 мяч в 29 матчах и выиграл европейскую «Золотую бутсу».

С «Баварией» Леви взял семь чемпионатов и три Кубка Германии, а также победил в Лиге чемпионов-2019/20. Он стал лучшим футболистом ФИФА 2020 года и не получил «Золотой мяч» из-за отмены церемонии редакцией France Football.

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