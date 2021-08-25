Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна Мино Райола хочет, чтобы его клиент получал в новом клубе 50 млн евро в год.

При этом Райола требует 40 млн евро комиссионных за сделку для себя, сообщает Sport Bild . Источник отмечает, что опция выкупа норвежца в следующем году составит 75 млн евро и может вырасти до 90 млн за счет бонусов.

В нынешнем сезоне Холанн провел в составе «Боруссии» 4 матча, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.

Контракт 21-летнего игрока с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.

Как сообщал Фабрицио Романо, зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ» составляет 35 млн евро.

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