Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна Мино Райола хочет, чтобы его клиент получал в новом клубе 50 млн евро в год.
При этом Райола требует 40 млн евро комиссионных за сделку для себя, сообщает Sport Bild. Источник отмечает, что опция выкупа норвежца в следующем году составит 75 млн евро и может вырасти до 90 млн за счет бонусов.
- В нынешнем сезоне Холанн провел в составе «Боруссии» 4 матча, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.
- Контракт 21-летнего игрока с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.
- Как сообщал Фабрицио Романо, зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ» составляет 35 млн евро.
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