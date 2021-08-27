«ПСЖ» до закрытия трансферного окна попытается подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который ведет переговоры о переходе в испанский «Реал».

Представители «ПСЖ» связались с агентом нападающего Мино Райолой, чтобы узнать, возможно ли организовать его переход в оставшиеся дни, сообщает Mirror со ссылкой на The Telegraph

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Этим летом состав «ПСЖ» уже пополнили Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.

Эрлинг Холанн представляет «Боруссию» с 2020 года.

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