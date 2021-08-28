Форвард «Баварии» Роберт Левандовский отметился хет-триком в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой».

Если учитывать прошлый сезон, поляк забил в 13-м матче чемпионата Германии подряд. Это его личный рекорд.

В Бундеслиге только Герд Мюллер выдавал серию длиннее – 16 матчей.

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Еще перед матчем с «Гертой» нападающий получил награду лучшему игроку чемпионата Германии-2021 от журнала Kicker.

В чемпионате Германии-2020/21 Левандовский забил 41 мяч в 29 матчах и выиграл европейскую «Золотую бутсу».

С «Баварией» Леви взял семь чемпионатов и три Кубка Германии, а также победил в Лиге чемпионов-2019/20. Он стал лучшим футболистом ФИФА 2020 года и не получил «Золотой мяч» из-за отмены церемонии редакцией France Football.

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