Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанн не планирует переходить в «ПСЖ» ближайшим летом.

Ранее сообщалось , что французский клуб попытается подписать норвежского форварда до закрытия трансферного окна в качестве замены Килиану Мбаппе, который ведет переговоры о переходе в «Реал».

Однако, согласно информации журналиста Руди Галетти, Холанн отказал «ПСЖ» – этот сезон он намерен провести в «Боруссии». Чтобы через год последовать примеру Мбаппе и тоже перейти в «Реал». У мадридцев будут все шансы подписать игрока: следующим летом вступит в силу пункт из контракта Эрлинга с «Боруссией», по которому отступные за норвежца составят 75 миллионов евро.

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Несмотря на это, «ПСЖ» не теряет надежд опередить другие клубы в борьбе за Холанна, и продолжает контактировать с «Дортмундом» по вопросу возможного трансфера. Парижане сделают все, чтобы закрыть сделку уже этим летом.

Эрлинг Холанн забил 3 мяча в трех стартовых турах Бундеслиги-2021/22.

У норвежца 43 гола в 46 матчах за «Боруссию» в чемпионате Германии.

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