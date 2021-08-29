Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, по всей видимости, не перейдет в «ПСЖ» этим летом.
Ранее сообщалось, что парижане попытаются подписать его до закрытия трансферного окна в случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал», но спортивный директор «Дортмунда» Михаэль Цорк исключил такую возможность:
«Мы футбольный клуб, а не банк. Наша позиция предельно ясна и не изменилась».
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Холанн отказал «ПСЖ» – он мечтает уйти в «Реал» следующим летом
- Эрлинг Холанн забил 3 мяча в трех стартовых матчах Бундеслиги-2021/22.
- Норвежец представляет «Боруссию» с 2020 года. Всего он забил 63 мяча в 64 официальных матчах за немецкий клуб.
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