Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, по всей видимости, не перейдет в «ПСЖ» этим летом.

Ранее сообщалось , что парижане попытаются подписать его до закрытия трансферного окна в случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал», но спортивный директор «Дортмунда» Михаэль Цорк исключил такую возможность:

«Мы футбольный клуб, а не банк. Наша позиция предельно ясна и не изменилась».

Чемпионат Германии Холанн отказал «ПСЖ» – он мечтает уйти в «Реал» следующим летом 7 ЧАСОВ НАЗАД

Эрлинг Холанн забил 3 мяча в трех стартовых матчах Бундеслиги-2021/22.

Норвежец представляет «Боруссию» с 2020 года. Всего он забил 63 мяча в 64 официальных матчах за немецкий клуб.

Чемпионат Германии «ПСЖ» хочет заменить Мбаппе Холанном (The Telegraph) 27/08/2021 В 12:05