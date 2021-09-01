«Лацио» не сумел подписать полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича, несмотря на предпринятую попытку.

По сведениям сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио Grand Hotel Calciomercato , 27 августа «Айнтрахт» требовал 10 миллионов евро за трансфер и 3 миллиона в качестве бонусов. «Лацио» был готов предложить 10 млн + 2 млн в качестве бонусов.

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Римляне попросили предоставить им адрес электронной почты, на который следует направить предложение. Утверждается, что немецкий клуб дал заведомо ошибочные реквизиты, а затем показал Костичу, что письмо от «Лацио» так и не поступило. Полузащитник узнал о происходящем от своего агента, который прислал скриншот с предложением от итальянской команды. Игрок пришел в ярость и отказался выходить на поле в матче Бундеслиги против «Арминии».

Поведение футболиста не понравилось «Айнтрахту», и было принято решение не продавать Костича, несмотря на получение предложения от «Лацио» на верный адрес.

Однако издание Goal.com уточняет, что причиной сложившейся ситуации стал не намеренный обман со стороны «Айнтрахта», а ошибка, вызванная тем, что в итальянском алфавите не используется буква «K» – она входит в состав расширенного алфавита как вспомогательная. Чаще всего эта буква используется для иностранных слов. В результате дальнейшей переписки все прояснилось, но согласовать трансфер до закрытия трансферного окна клубы не успели.

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