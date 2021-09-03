Испанская «Барселона» договорилась с полузащитником «РБ Лейпциг» Дани Ольмо о личном контракте, но не успела закрыть сделку до окончания летнего трансферного окна.

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Ольмо готов подписать 5-летний контракт, согласившись на снижение зарплаты относительно договора с «Лейпцигом». Клуб из Германии дал добро на переговоры каталонцев с футболистом в последний день летнего окна, параллельно обсуждая общую цену сделки, сообщает Mundo Deportivo

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Ольмо выступает за «Лейпциг» с 2020 года.

Ушедшим летом Ольмо в составе сборной Испании дошел до полуфинала Евро-2020, а затем стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

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