Испанская «Барселона» договорилась с полузащитником «РБ Лейпциг» Дани Ольмо о личном контракте, но не успела закрыть сделку до окончания летнего трансферного окна.
Ольмо готов подписать 5-летний контракт, согласившись на снижение зарплаты относительно договора с «Лейпцигом». Клуб из Германии дал добро на переговоры каталонцев с футболистом в последний день летнего окна, параллельно обсуждая общую цену сделки, сообщает Mundo Deportivo.
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- Ольмо выступает за «Лейпциг» с 2020 года.
- Ушедшим летом Ольмо в составе сборной Испании дошел до полуфинала Евро-2020, а затем стал серебряным призером Олимпиады в Токио.
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