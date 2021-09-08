Футбольный клуб четвертой немецкой лиги «Карл Цейсс» из Йены сообщил, что игрокам команды поступали предложения договорного характера. Отмечается, что клуб уже обратился в полицию.

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«Обеспокоенные сообщениями за последние несколько дней, согласно которым некоторые клубы региональной лиги явно просили игроков о манипуляциях со ставками, некоторые игроки «Карл Цейсса» также подошли к клубу и сообщили аналогичные новости. Соответственно, в последние несколько дней игроки из «Карл Цейсса» получили в своем инстаграме похожее на спам сообщение на ломаном немецком языке – им обещали денежные суммы», – гласит сообщение на официальном сайте

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По словам управляющего директора Криса Ферстера, руководство проинформировало об инциденте ассоциацию и полицию и готово ответить на любые вопросы.

«Карл Цейсс» выступает в Регионаллиге зоны «Северо-восток», где занимает пятое место после восьми матчей.

Клуб никогда не выступал в 1-й Бундеслиге.

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