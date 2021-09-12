Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем оригинально отпраздновал гол дортмундцев во время матча против «Байера».

После того, как игроки подбежали к трибуне, кто-то из фанатов кинул в игроков пластиковый стакан, наполненный пивом. Беллингем ловко поймал и отпил из него. Осознав, что он именно пьет, Джуд тут же выплюнул напиток и выбросил стакан.

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После матча Беллингем пошутил о ситуации в твиттере: «Отличный день для первого пива. Не в восторге»

«Боруссия» победила «Байер» на выезде со счетом 4:3.

Сам Беллингем отличился забитым мячом, но его не засчитали после просмотра ВАР.

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