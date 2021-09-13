«Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open.

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Мюнхенцы опубликовали видео, на котором на игровую футболку клуба наносится фамилия Медведева и первый номер. «Поздравляем с победой на US Open, Даниил!», – говорится в подписи к ролику. Медведев уже отреагировал на поздравление «Баварии»: он разместил видео на своей странице в твиттере и прикрепил несколько эмодзи со сложенными вместе ладонями.

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Первая ракетка России не раз признавался, что болеет за «Баварию» с детства. Мюнхенцы, в свою очередь, уже поздравляли Медведева с большими победами – например, после успеха на Итоговом турнире АТР в 2020 году. Тогда «Бавария» также представила именную джерси Даниила.

В финале US Open Даниил Медведев одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Россиянин взял турнир «Большого шлема» с третьей попытки: в 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

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