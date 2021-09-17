Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что полузащитник команды Кингсли Коман перенес операцию на сердце.
«Вчера Кингсли Коман перенес операцию. У него выявили небольшое нарушение сердечного ритма. Иногда у него возникали проблемы с дыханием – появлялась одышка, поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре. Со вторника он приступит к кардиотренировкам. Мы рассчитываем, что он не пропустит более полутора-двух недель», – сообщил Нагельсманн.
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- Коман сыграл 6 матчей за клуб и сборную в этом сезоне.
- 25-летний футболист представляет «Баварию» с 2017 года.
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