«Бавария» истязала «Бохум» в пятом туре Бундеслиги с неприличным счетом 7:0. Один из мячей забил лучший снайпер мюнхенцев Роберт Левандовский, отличившийся на 61-й минуте.

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Тем самым польский бомбардир собрал пазл – после гола «Бохуму» в Бундеслиге не осталось команд, которым бы Лёви не забивал. Попутно нападающий установил еще один рекорд лиги – он забил в 13-м подряд домашнем матче «Баварии». Предыдущее достижение (12 матчей) принадлежало Герду Мюллеру и Юппу Хейнкесу.

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Забивная серия Левандовского в матчах за «Баварию» составляет 19 матчей.

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