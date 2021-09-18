«Бавария» истязала «Бохум» в пятом туре Бундеслиги с неприличным счетом 7:0. Один из мячей забил лучший снайпер мюнхенцев Роберт Левандовский, отличившийся на 61-й минуте.
Тем самым польский бомбардир собрал пазл – после гола «Бохуму» в Бундеслиге не осталось команд, которым бы Лёви не забивал. Попутно нападающий установил еще один рекорд лиги – он забил в 13-м подряд домашнем матче «Баварии». Предыдущее достижение (12 матчей) принадлежало Герду Мюллеру и Юппу Хейнкесу.
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- Забивная серия Левандовского в матчах за «Баварию» составляет 19 матчей.
- Мюллер скончался 25 августа в 75 лет.
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