Дортмундская «Боруссия» переиграла «Унион Берлин» в матче 5-го тура Бундеслиги со счетом 4:2. Дубль на свой счет записал норвежский бомбардир «шмелей» Эрлинг Холанн.

Особенно хорош оказался второй мяч голеадора. Эрлинг совершил рывок на грани офсайда после заброса от защитника и ударом в касание в борьбе с противником перебросил вратаря в стиле раннего Златана Ибрагимовича.

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В матче с «Унионом» Холанн забил 67-й и 68-й мячи в 67-м матче за «Боруссию» во всех турнирах. Кроме того, 21-летний футболист забил в 7-м матче подряд с учетом выступлений за сборную Норвегии и клуб.

За 11 игр во всех турнирах сезона у Холанда 16 забитых мячей.

Контракт игрока с «Боруссией» действителен до 2024 года.

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