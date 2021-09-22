Опубликовано 22/09/2021 в 09:27 GMT

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский ответил на вопрос о возможном отъезде из Бундеслиги.

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«Да, это правда, что я виделся с Флорентино Пересом после матчей против «Реала» в Мадриде. Но это все, что я могу сказать. Вопросы о переходе в другой чемпионат я слышу в течение многих лет. Но эта мысль не занимает мою голову. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, насколько она хороша в сравнении с соперниками. Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует», – приводит слова Левандовского Kicker

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21 сентября Левандовскому вручили первую в карьере «Золотую бутсу».

В прошлом сезоне поляк настрелял больше всех в Европе – 41 гол в 29 матчах Бундеслиги.

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