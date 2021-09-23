Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский ответил на вопрос о любимых форвардах среди конкурентов.
«Если честно, я концентрируюсь только на себе. Но топ-нападающих много. В Бундеслиге огромным потенциалом обладает Эрлинг Холанн – он очень голоден до голов и всегда хочет большего. В Англии есть Харри Кейн. Карим Бензема из «Реала» по-прежнему в отличной форме – и как бомбардир, и как игрок своего стиля. Ромелу Лукаку из «Челси» обладает сверхъестественной силой», – сказал Левандовский в интервью Kicker.
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- 21 сентября Левандовскому вручили первую в карьере «Золотую бутсу».
- В прошлом сезоне поляк настрелял больше всех в Европе – 41 гол в 29 матчах Бундеслиги.
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