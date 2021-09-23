Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский ответил на вопрос о любимых форвардах среди конкурентов.
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«Если честно, я концентрируюсь только на себе. Но топ-нападающих много. В Бундеслиге огромным потенциалом обладает Эрлинг Холанн – он очень голоден до голов и всегда хочет большего. В Англии есть Харри Кейн. Карим Бензема из «Реала» по-прежнему в отличной форме – и как бомбардир, и как игрок своего стиля. Ромелу Лукаку из «Челси» обладает сверхъестественной силой», – сказал Левандовский в интервью Kicker.
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19/09/2021 В 22:58