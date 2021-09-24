В матче Региональной лиги «Север» между «Любеком» и «Гамбургом II» случился скандал с нарушением правил честной игры.

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На 60-й минуте один из игроков «Любека» получил травму. В это время «Гамбург» владел мячом на чужой половине поля, но находившийся на фланге футболист не стал продолжать атаку и выбил мяч за пределы поля. После этого игроки гостей ждали возвращения мяча по всем правилам фэйр-плей, но этого не произошло. После длинного заброса со своей половины поля нападающий «Любека» Мирко Боланд убежал один на один с вратарем, поразил ворота «Гамбурга» и принялся праздновать гол.

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После этого между командами началась перепалка – игроки «Гамбурга» обвиняли соперников в нарушении правила фэйр-плей. Видимо, после долгих разговоров футболистам «Любека» стало стыдно: разыграв мяч с центра поля, они отдали его гостям. Робин Мейсснер восстановил справедливость и забил ответный мяч.

«Любек» и «Гамбург II» сыграли вничью – матч завершился со счетом 2:2.

Региональная лига «Север» – высшая региональная лига в северной части Германии и четвертая по уровню в немецкой системе футбольных лиг.

В РПЛ не так давно тоже случился скандал с нарушением правил фэйр-плей – в игре «Ахмата» и «Арсенала».

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