Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля в случае ухода нападающего Эрлинга Холанна.

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Нынешний контракт французского футболиста с «дьяволами» рассчитан до конца июня 2024 года. В текущем чемпионате Англии Марсьяль принял участие в четырех матчах и только один выходил в основе, не отметившись результативными действиями. Ранее в прессе сообщалось, что Сульшер не рассчитывает на игрока.

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Также на 25-летнего француза претендует «Тоттенхэм». Лондонский клуб готов обменять игрока на полузащитника Танги Н'Домбеле. Манкунианцы предложили агентам Марсьяля самим найти для него новую команду. При этом «Манчестер Юнайтед» намерен выручить за форварда не менее € 40 млн, сообщает издание

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Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.

Ранее он выступал за «Монако» и «Лион». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.

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