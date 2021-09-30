Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, вероятно, покинет клуб летом 2022 года. Остается в силе устная договоренность «шмелей» с агентом Мино Райолой о том, что клуб позволит норвежцу беспрепятственно сменить команду.

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Холанн обещал боссам «Боруссии», что не будет форсировать трансфер летом 2021-го, и сдержал слово, несмотря на предложения. Все договоренности заключены на словах, без подписанных документов. Известно, что в контракте Эрлингане прописаны отступные в размере 75 млн евро. Устная договоренность подразумевает, что «Боруссия» пойдет на контакт с клубом, который выберет сам футболист, сообщает AS

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Ранее председатель совета директоров «Дортмунда» Ханс-Йоахим Ватцке опроверг, что клуб определенно продаст норвежца по завершении сезона.

Эрлинг Холанн забил 7 мячей в пяти стартовых турах Бундеслиги-2021/22.

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