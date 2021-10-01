Агент Мино Райола продолжает работу по поиску нового клуба для нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Райола запросит для своего клиента зарплату около 50 миллионов евро в год. Это связано с прописанными в контракте норвежского форварда отступными. Покупка Холанна обойдется его потенциально новому клубу в 75 миллионов евро, а эта сумма существенно ниже рыночной стоимости игрока. Поэтому Райола намерен добиться более крупных выплат по зарплате и комиссионным.
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- Эрлинг Холанн забил 7 мячей в пяти сыгранных матчах Бундеслиги-2021/22.
- Ранее сообщалось, что норвежец договорился с «Боруссией» о трансфере летом 2022-го.
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