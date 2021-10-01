Агент Мино Райола продолжает работу по поиску нового клуба для нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Райола запросит для своего клиента зарплату около 50 миллионов евро в год. Это связано с прописанными в контракте норвежского форварда отступными. Покупка Холанна обойдется его потенциально новому клубу в 75 миллионов евро, а эта сумма существенно ниже рыночной стоимости игрока. Поэтому Райола намерен добиться более крупных выплат по зарплате и комиссионным.
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  • Эрлинг Холанн забил 7 мячей в пяти сыгранных матчах Бундеслиги-2021/22.
  • Ранее сообщалось, что норвежец договорился с «Боруссией» о трансфере летом 2022-го.
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