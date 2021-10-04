Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как отнесся к переходу вратаря Андрея Лунева из «Зенита» в «Байер» из Леверкузена.

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«Конечно, обрадовался и поздравил. У нас с 2003 года ни один вратарь не приглашался в хороший европейский клуб, так что его переход очень хорош и важен для всей российской вратарской школы. Он мог остаться в «Зените», каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат, где место в составе тебе никто не гарантирует. И это вызывает большое уважение.

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Конечно, чтобы постоянно выступать за сборную, он должен регулярно играть в Германии, но мы очень на него рассчитываем. Хотя и понимаем, насколько сильный у него конкурент в лице Градецки», – приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс»

29-летний Лунев не провел еще ни одного официального матча за «Байер».

«Байер» после семи игр чемпионата Германии идет на втором месте, набрав 16 очков.

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