Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может остаться в дортмундском клубе, если его устроит новый оффер руководства.
«Дортмунд» готов предложить норвежцу контракт, который увеличит зарплату почти в два раза – с 8 до 15 млн евро, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в твиттере.
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- Холанн забил 11 мячей в 8 официальных матчах за «Боруссию» в сезоне-2021/22.
- Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.
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