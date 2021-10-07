Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может остаться в дортмундском клубе, если его устроит новый оффер руководства.

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«Дортмунд» готов предложить норвежцу контракт, который увеличит зарплату почти в два раза – с 8 до 15 млн евро, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в твиттере

Чемпионат Франции В «ПСЖ» удивлены настойчивостью Мбаппе и хотят взамен Холанна ВЧЕРА В 19:25

Холанн забил 11 мячей в 8 официальных матчах за «Боруссию» в сезоне-2021/22.

Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Чемпионат Германии Райола выбивает Холанну зарплату €50 млн в новом клубе 01/10/2021 В 15:07