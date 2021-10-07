Немецкая компания-экипировщик Puma предложила выгодное спонсорское соглашение нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанну.
У 21-летнего футболиста подписан действующий контракт с Nike, но он истекает в начале 2022 года. Puma готова предложить норвежцу пятилетнее соглашение, которое гарантирует игроку 5 млн евро в год, сообщает Bild.
- Холанн забил 11 мячей в 8 официальных матчах за «Боруссию» в сезоне-2021/22.
- Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.
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