«Бавария» изучает возможность приобретения сразу нескольких важных игроков «Барселоны».

Как сообщил журналист Sport Тони Хуанмарти, в последние недели представители ряда игроков каталонского клуба получили несколько предложений из Мюнхена. Боссы «Баварии» знают об экономических проблемах «Барсы», и считают, что каталонцы вполне могут рассмотреть офферы о продаже лидеров, чтобы улучшить свое положение. В немецком клубе считают, что игроков «блауграны» может привлечь спортивный проект Юлиана Нагельсманна.

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Летом из-за финансовых проблем «Барселона» лишилась Лионеля Месси: клуб не смог продлить контракт игрока.

В стартовых матчах ЛЧ каталонцы проиграли «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6 и идут на последнем месте в группе.

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