Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский порассуждал о том, достоин ли он «Золотого мяча».

«Возможность выиграть «Золотой мяч» многое значит для меня, это доставляет мне гордости, учитывая, сколького всего я добился не только в этом году, но и в прошлом, когда церемония вручения была отменена. Я выиграл много титулов, забил много мячей. Для меня многое значат победы в Лиге чемпионов, Суперкубке, Клубном чемпионате мира, я побил рекорд Герда Мюллера с 41 мячом в Бундеслиге – это впечатляет и приносит мне чувство гордости и счастья.

Все видели, чего я добился и продолжаю добиваться. Мои результаты сами отвечают на этот вопрос, потому что достижения последних двух лет были выдающимися не только для меня, но и для любого футболиста в историю», – сказал поляк Marca

Чемпионат Франции Месси назвал четырех игроков, достойных получить «Золотой мяч» 08/10/2021 В 18:50

В 2021 году названы 30 претендентов на победу.

Трофей будет вручен 29 ноября.

Футбол France Football назвал 30 номинантов на «Золотой мяч»-2021 08/10/2021 В 16:33