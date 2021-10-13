Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский задумался об уходе из клуба.

Недовольство 33-летнего поляка по поводу положения в «Баварии» растет по ряду причин. Прежде всего это связано с отсутствием переговоров по новому контракту и слухами об интересе мюнхенцев к нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанну. Как сообщает Bild, недавнее изменение настроения Левандовского почувствовали его партнеры по команде и тренерский штаб.

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Контракт Левандовского с «Баварией» истекает 30 июня 2023 года.

Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 60 миллионов евро.

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