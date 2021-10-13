Дортмундская «Боруссия» рассматривает нападающего «Аякса» Себастьена Алле в качестве возможного преемника Эрлинга Холанна.

Ранее сообщалось , что норвежец договорился с клубом о трансфере уже летом 2022-го. Дортмундцы не оставляют попыток убедить 21-летнего форварда передумать и остаться в Германии. Если же сделать этого не удастся, то «Боруссия» намерена заменить Холанна 27-летним французом из «Аякса», сообщает журналист Bild Свен Вестершульц.

В пользу Алле говорит успешный опыт выступлений в Бундеслиге – за 60 матчей в составе «Айнтрахта» нападающий забил 24 мяча и сделал 13 ассистов. Однако Себастьен – не единственный кандидат «Боруссии» на замену Холанну. Дортмундцы также следят за Каримом Адейеми из «Зальцбурга».

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Контракт Эрлинга Холанна с «Боруссией» истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 150 миллионов евро.

Себастьен Алле забил 5 мячей в двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов за «Аякс» и установил новый рекорд турнира.

Соглашение форварда с амстердамским клубом рассчитано до лета 2025 года. Его стоимость согласно Transfermarkt – 27 миллионов евро.

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