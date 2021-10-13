25-летний французский защитник «Баварии» Люка Эрнандес может оказаться в тюрьме. Верховный суд Мадрида вынес решение о заключении французского футболиста под стражу за несоблюдение правил депортации, примененных к Эрнандесу после нападения на его подругу. Инцидент случился в октябре 2017 года, когда спортсмен выступал за мадридский «Атлетико».

Еще одно судебное заседание назначено на 19 октября, на нем игроку будет определено место отбывания наказания. Адвокаты Люки подали апелляцию. Если стороне француза не удастся обжаловать решение, он может провести за решеткой до двух лет, пишет France24 со ссылкой на AFP.

Эрнандес – чемпион мира 2018 года и победитель Лиги наций-2021 в составе сборной Франции.

Летом 2019 года «Бавария» выложила «Атлетико» 80 млн евро за трансфер игрока.

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