Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн исполнил невероятный трюк с тремя мячами.
Норвежец поставил три мяча друг на друга и по очереди отправил их точно в девятку. Видео с финтом Холанна появилось в инстаграме Бундеслиги. В комментариях болельщики не верят, что обошлось без монтажа.
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«Боруссия» нашла замену Холанну, если тот уйдет летом 2022 года
- Контракт Эрлинга Холанна с «Боруссией» истекает 30 июня 2024 года.
- По состоянию на октябрь 2021-го Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 150 миллионов евро.
Чемпионат Испании
Инвестиционные фонды готовы помочь «Барсе» в трансфере Холанна
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