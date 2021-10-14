Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн исполнил невероятный трюк с тремя мячами.

Норвежец поставил три мяча друг на друга и по очереди отправил их точно в девятку. Видео с финтом Холанна появилось в инстаграме Бундеслиги. В комментариях болельщики не верят, что обошлось без монтажа.

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Контракт Эрлинга Холанна с «Боруссией» истекает 30 июня 2024 года.

По состоянию на октябрь 2021-го Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 150 миллионов евро.

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