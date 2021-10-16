Дубль Эрлинга Холанна помог «Боруссии» обыграть «Майнц» и выйти на первое место в Бундеслиге. Норвежец отличился на 54-й и на 94-й (с пенальти) минутах и зафиксировал окончательный счет – 3:1.

После игры футболисты «Боруссии» направились к фанатской трибуне, чтобы по традиции разделить радость с болельщиками. На поле прорвался один из фанатов, и его не выгнали обратно – напротив, Холанн оказался очень любезен.

Футболист обнялся с болельщиком, подарил ему майку, сделал селфи, а потом станцевал с ним перед трибуной. После этого Холанн попросил парня уйти с поля, но тому оказалось мало – он побежал приветствовать других игроков «Боруссии».

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В шести матчах Бундеслиги Холанн оформил 9+3.

21-летний норвежец опережает Роберта Левандовского в споре лучших бомбардиров чемпионата Германии, хотя поляк провел на игру больше (7+1 в семи матчах).

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