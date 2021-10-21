Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн хочет зарабатывать в новом клубе 35 миллионов евро в год. Окружение 21-летнего норвежца уже озвучило требования игрока по зарплате заинтересованным лицам. Агенты Холанна сообщили о планах футболиста топ-менеджерам больших клубов.

Форвард «Дортмунда» может покинуть клуб летом 2022 года за фиксированную сумму отступных в 75 миллионов евро. Источники ESPN уточнили, что клаусула за Эрлинга точно увеличится из-за повышения комиссии агентам страйкера.

По информации инсайдера ESPN Марка Огдена, в гонке за Холанном остаются четыре гранда – «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Огден добавил, что «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария» отстает в борьбе за нападающего «Боруссии». Журналист напомнил , что «МЮ» поддерживает контакт с окружением Эрлинга, а Уле-Гуннар Сульшер, тренировавший игрока в «Мёльде», сохранил хорошие отношения с форвардом.

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Эрлинг Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре 2019 года и почти за два года в Германии забил за «желто-черных» 70 мячей в 69 матчах.

Зимой 2019-го Холанн отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», так как посчитал «Дортмунд» более подходящим вариантом для развития карьеры.

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