Полузащитник Йозуа Киммих – один из пяти невакцинированных игроков «Баварии». При этом он активно борется с коронавирусом и его последствиями.

В среду главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирус и теперь находится на карантине. После этого Bild выяснил, что в «Баварии» непривитыми остаются пятеро футболистов. Один из них – Йозуа Киммих. Игрок, который публично борется с ковидом и выделяет деньги на вакцину.

В марте 2020 года Киммих вместе с партнером по «Баварии» Леоном Горецкой основал инициативу «We Kick Corona». Цель кампании – сбор пожертвований для борьбы с ковидом. Каждый из футболистов пожертвовал по миллиону евро, а всего в рамках кампании было собрано более 6 миллионов евро для 700 благотворительных организаций.

Лига чемпионов УЕФА Нагельсманн пропустит матч с «Бенфикой» из-за недомогания 20/10/2021 В 17:46

Также Киммих и Горецка сделали крупное пожертвование на глобальную кампанию ЮНИСЕФ по вакцинации от коронавируса – на инициативу COVAX оба игрока выделили по 500 тысяч евро.

При этом сам Киммих отказывается от прививки, потому что хочет дождаться долгосрочных исследований возможных последствий вакцинации, сообщает Bild со ссылкой на окружение футболиста. Немецкое издание пыталось связаться с игроком, но он отказался от комментариев.

В августе Йозуа Киммих продлил контракт с «Баварией» до 2025 года.

26-летний полузащитник выступает за мюнхенцев с 2016 года.

Лига чемпионов УЕФА Нагельсманн оценил уровень «Динамо» на фоне клубов Бундеслиги 30/09/2021 В 09:11