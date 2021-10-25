Фанаты «Баварии» выступают против спонсорского соглашения с Qatar Airways и намерены добиться его прекращения.

Мюнхенский клуб договорился о сотрудничестве с катарской авиакомпанией в 2018 году. По контракту с Qatar Airways «Бавария» получает 10 миллионов евро в год. Логотип компании размещен на рукавах игровой формы мюнхенцев. Соглашение рассчитано на 5 сезонов.

На ежегодном собрании членов клуба фанаты «Баварии» выступят против продления спонсорского соглашения с Qatar Airways.

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«Катар, принимающий чемпионат мира по футболу в 2022 году, был уличен в массовых нарушениях прав человека. Также в стране зафиксирован высокий уровень коррупции в спорте. Работая с компанией, представляющей такое государство, «Бавария» активно помогает отвлечь внимание от недовольства местного населения и распространить современный космополитический образ страны», – заявил инициатор инициативы Майкл Отт, который является членом «Баварии» с 2007 года. Его слова приводит Kicker

Согласно уставу, для вступления в силу за поправки должны проголосовать 75% присутствующих членов.

В мае фанаты «Баварии» протестовали против реформы Лиги чемпионов.

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