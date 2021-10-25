Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может больше не сыграть в 2021 году.

Согласно информации Bild , травма норвежца оказалась тяжелее, чем ожидалось – у форварда надрыв мышцы бедра. Это означает, что Холанн сможет вернуться к полноценным тренировкам в общей группе не раньше, чем через 6 недель. Таким образом, нападающий рискует пропустить важнейшие игры с «Лейпцигом» и «Баварией» в Бундеслиге, а также матч против «Спортинга» в Лиге чемпионов.

Официально «Боруссия» не предоставляет никакой информации о степени тяжести травмы Холанна. Главный тренер дортмундцев Марко Розе на пресс-конференции в пятницу заявил: «Я не врач и не хочу спекулировать на этой теме. Эрлинг травмирован. У него повреждено то же самое бедро, но в другом месте».

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Бывший нападающий «Айнтрахта» Ян Аге Фьертофт, который является близким другом семьи Холаннов, в эфире норвежского телевидения сказал следующее: «Возможно, игра против «Аякса» была для него последней в этом году».

«Боруссия» предоставила Холанну несколько дней отдыха. Затем норвежец вместе с агентом Мино Райолой должны решить, где и как следует проводить реабилитацию.

В 2021 году «Боруссии» предстоит провести еще 12 матчей во всех турнирах.

Холанн настрелял 13 голов за «Дортмунд» – в Кубке Германии, Бундеслиге и Лиге чемпионов.

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