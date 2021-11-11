Юлиан Нагельсманн родился в древнем городке Ландсберг-ам-Лех недалеко от Мюнхена. Уютное предместье кажется спокойным и приветливым, но главная достопримечательность Ландсберга – тюрьма. Столетнее готическое здание видело много страданий: в этой тюрьме сидел Адольф Гитлер, а также нацистские преступники, которых казнили там же после Нюрнбергского процесса. Нагельсманн в чем-то похож на родной городок: с виду позитивный и жизнерадостный тренер прячет за улыбкой боль.

Юлиан – младший из трех детей в семье Эрвина и Бурги Нагельсманн. А младший – всегда самый любимый. Эрвин проводил часы с мальчиком, учил играть в футбол, а затем возил в на тренировки в детский клуб «Иссинг».

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Юлиан мечтал стать профессиональным футболистом, как и другие дети, и папа наставлял его: «Сосредоточься на цели, и тогда ты добьешься успеха». При этом Эрвин требовал, чтобы сын продолжал учебу в школе и не забрасывал образование ради игры. Отец верил, что благодаря работе ума можно добиться чего угодно. С его сыном так и случилось, но, к сожалению, Эрвину было не суждено это увидеть.

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Юлиан Нагельсманн в матче за молодежку Фото: Eurosport

Юлиан уверенно продвигался по молодежному этапу своей карьеры: из «Иссинга» 10-летний Нагельсманн перешел в «Аугсбург». А в 15 лет оформил трансфер в молодежку «Мюнхена». Молодой защитник даже был капитаном среди сверстников. В 19 Юлиан подписал первый профессиональный контракт с «Мюнхеном». Это был самый счастливый момент в его жизни, за которым последовал самый страшный – 52-летний отец тяжело заболел, и шансов на выздоровление не было. Эрвин умер, когда Юлиану исполнилось 20.

Старшие брат и сестра занимались своими семьями, поэтому младшему сыну пришлось стать главным мужчиной в доме. Вместе с матерью Бурги он занимался похоронами отца, продажей старого дома и покупкой нового, переоформлением страховки на машину.

«У меня не было времени, чтобы быть молодым и беззаботным. Я рано переехал из дома из-за футбола, с тех пор приходилось заботиться о себе: готовить, ходить по магазинам. Те вещи, что вы обычно делаете в девятнадцать или двадцать, я делал в пятнадцать. Затем мой отец умер, а я поддерживал семью и выполнял довольно нетипичные для моего возраста задачи», – рассказал Нагельсманн.

Юлиан Нагельсманн с сестрой и матерью Фото: Eurosport

На фоне стресса Юлиан начал чаще травмироваться. В тот же год после смерти отца защитник порвал кресты и пропустил почти весь сезон. Он расторг контракт с «Мюнхеном» и вернулся в «Аугсбург», чтобы быть ближе к матери. Но едва Юлиан залечил кресты, как порвал их снова, повредив еще и мениск. После двух операций стало ясно, что карьера футболиста Нагельсманна завершилась в 20 лет.

Гибель отца, смерть мечты и уничтоженное колено за один год сломали Юлиана. Полтора месяца он просто лежал дома и смотрел в потолок. Парень не отвечал друзьям, никуда не ходил и ни с кем не встречался. «Я больше не хотел иметь ничего общего с футболом», – вспомнил Нагельсманн.

Через шесть недель депрессии бывший защитник понял: футболист умер, а на его месте родился очередной офисный клерк. И выбрал новую цель: поступил в университет, чтобы изучать бизнес-менеджмент. Он сдал промежуточные экзамены и получил первое предложение о работе – продавцом-консультантом в салон BMW.

Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн Фото: Getty Images

Друзья говорили Юлиану, что это не его, что он должен пробовать что-то еще в том, что знает лучше всего на свете. Но единственный человек, который реально повлиял на Нагельсманна – Томас Тухель. Тренер «Аугсбурга» знал о трагедии бывшего одноклубника, пришел поддержать его и рассказать историю.

Томас старше Юлиана на 14 лет. Когда Тухелю было 25, он сам порвал хрящ и завязал с футболом. Так же, как и его молодой собеседник, он разозлился и решил больше никогда не пересекаться с любимой игрой. Томас изучал бизнес-менеджмент, который его даже не интересовал, и работал официантом в баре. Он тоже жалел себя и с завистью читал новости о том, как бывшие партнеры по академии превращаются в звезд Бундеслиги, пока он вытирает столы от крошек и надеется на работу в офисе.

Тогда Тухель понял, что лишь убегает от жизни и лишает себя самой большой любви – футбола. 20 из 25 лет жизни он посвятил футболу. Не ходил на вечеринки, не встречался с девчонками, не прожигал время с корешами. Только тренировался и тренировался, как одержимый. Его тело не выдержало стресса и сломалось. Так и юный Нагельсманн не вынес горя, которое на него свалилось. Только осознав и приняв свою боль, Тухель заново начал получать удовольствие от жизни и футбола.

Когда-то Ральф Рангник дал Томасу шанс стать тренером и взял в ученики. Теперь пришел черед Тухеля возвращать кармический долг. Тренер предложил Юлиану место скаута – следить за соперниками, отмечать прогресс своих молодых игроков. Нагельсманн неуверенно согласился. Через несколько месяцев он стал лучшим скаутом в «Аугсбурге», потому что не мог думать ни о чем, кроме любимого футбола.

Юлиан Нагельсманн в первые годы в «Хоффенхайме» Фото: Getty Images

После этого Тухель посоветовал падавану выучиться на тренера. Юлиан подал документы и начал учебу. В 2010-м он получил первое приглашение на работу тренером: Нагельсманна взяли коучем молодежки (до 17 лет) «Хоффенхайма». Через два года его сделали ассистентом тренера. А 2014-м 27-летний тренер привел молодежку к чемпионству в Германии.

Когда «Хоффенхайм» начал разваливаться в 2016-м, Нагельсманна назначили исправлять положение. На тот момент пять игроков основы были старше тренера. Но каждый проникся и полюбил нового коуча. Нагельсманн всегда вел себя просто, шутил с игроками, сверкал самоиронией и даже ездил домой на скейте. «Да тут всего семь километров», – улыбался коуч.

«Он научил меня больше забивать, концентрироваться, лучше двигаться вперед. Все мы знали, какую работу он сделал. Юлиан действительно очень продвинут тактически. Каждый из нас стал лучше под его руководством. Он сделал нас богатырями», – вспоминал Павел Кадержабек.

Юлиан не только спас «Хоффенхайм» от вылета. За три года в роли главного тренера он дважды вывел клуб в Лигу чемпионов и добился двух лучших результатов клуба в истории – третьего и четвертого мест в Бундеслиге, получив прозвище Малыш Моуринью от великого Тима Визе.

Юлиан Нагельсманн и Диего Симеоне после «Лейпцига» над «Атлетико» в ЛЧ Фото: Getty Images

Параллельно с работой Юлиан продолжал учебу. «Прямо в разгар борьбы за выживание с «Хоффенхаймом» я сдавал выпускные экзамены и находился под огромным давлением, особенно психологическим. Это были самые сумасшедшие недели в жизни, время, когда я чувствовал, что проживу не дольше 30 лет», – вспоминал бывший защитник.

Едва оказавшись в «Лейпциге», Нагельсманн прибил «Тоттенхэм» и «Атлетико», вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов, в 33 года став самым молодым тренером в этой стадии турнира.

Все эти успехи новый главный тренер «Баварии» посвящал Эрвину. Сын всю жизнь остается верным наставлению отца: «Сосредоточься на цели, и тогда ты добьешься успеха». Боль, которую пережил Нагельсманн, закалила его, сделала гибким и способным адаптироваться, изменяться и развиваться. Но никогда не спускать глаз с цели.

Кстати, мы подробно рассказывали о той истории Томаса Тухеля: в 25 он сломал колено, работал официантом и попрощался с футболом. Через 8 лет Томас уже был в финале Лиги чемпионов.

Похоже, у лучших немецких тренеров есть за спиной трагическая история. Например, Юрген Клопп тоже был очень близок с отцом, но тот умирал у него на глазах. Если вы хотите знать, кто сделал Юргена таким крутым – здесь вся правда.

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