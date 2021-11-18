Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Томас Мюллер провел всю клубную карьеру в «Баварии», хотя мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы были сильно заинтересованы в подписании футболиста, и тренер «МЮ» Луи Ван Гал дважды пытался заполучить Томаса. Коуч и футболист уже сотрудничали – Ван Гал возглавлял «Баварию» в 2009-2011 годах.

Спустя несколько лет стало известно, почему у Ван Гала не получилось. Причиной стала жена Мюллера Лиза – она оказалась не готова к переезду за границу, хотя «МЮ» предлагал «Баварии» почти 100 миллионов Евро.

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«В 2014 году совет директоров «Баварии» был настойчив, отвергая интересы «Юнайтед». В 2015-м переход был возможен, если бы жена Мюллера была более открыта к переезду. По крайней мере, именно эту причину Томас озвучил моему помощнику Марселю Буту, который вел с ним переговоры», – объяснил Ван Гал. Во второй раз «МЮ» увеличил предложение, но Лиза была непреклонной.

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Томас Мюллер и Луи Ван Гал Фото: Getty Images

Вряд ли Томас сильно жалеет – с «Баварией» он взял 29 титулов, выиграв почти все возможные трофеи в немецком и международном клубном футболе. У Мюллера – 10 званий чемпиона Германии, шесть раз он брал национальный Кубок, семь – Суперкубок. По два раза Томас брал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «МЮ» после ухода Алекса Фергюсона ни разу не выиграл АПЛ, но отметился победой в Лиге Европы – это явно не та ачивка, о которой мечтает игрок «Баварии».

«В 2015 году был период, когда я размышлял о переходе в «Манчестер Юнайтед». Но руководство поддержало меня и убедило остаться. Мне сказали, что я важный игрок и команда нуждается во мне – после этого мысли о переходе в другой клуб сразу отпали», – сам игрок был более дипломатичен и не упоминал супругу.

Как еще жена влияла на карьеру Мюллера?

В 2018-м Лиза раскритиковала тренера «Баварии» Нико Ковача, который в одном из матчей выпустил Томаса на поле только на 70-й минуте. «Прошло больше 70 минут, прежде чем его осенило вспышкой гениальности», – написала фрау Мюллер. Но Ковача уволили нескоро – он продержался еще год.

Еще в сторис Лизы мелькали странные кадры – на них Мюллер принимал роды у лошади спустя несколько часов после матча.

Это оказалось легко объяснимо: Лиза – полупрофессиональная наездница, имеющая медали национальных и международных соревнований в выездке. В конце 2020-го Мюллеры открыли семейный бизнес, посвященный лошадям: переоборудовали конный завод Gut Wettlkam на юге Мюнхена в станцию по осеменению лошадей.

«Мы с Лизой сделали следующий шаг в нашей «конской жизни». Gut Wettlkam с нетерпением ждет 2021 года – сезона размножения с нашими жеребцами», – написал Мюллер в инстаграме.

Желающие оплодотворить лошадь, которая участвует в соревнованиях по выездке, смогут выбрать в отцы одного из трех коней – Д'Ави, Четыре розы или Боумора. Удовольствие стоит дорого: осеменение кобылы от двукратного чемпиона мира Д'Ави обойдется аж в 1600 долларов (500 – осеменение, 1100 – беременность).

Увлечение Лизы конным спортом и список ее достижений вполне объясняет нежелание переезжать в Манчестер. Как раз в 2014-2015 годах ее спортивная карьера пошла на взлет: в июле 2014-го она стала серебряным призером чемпионата Баварии среди всадников до 25 лет, чуть позже – принята в сборную Баварии в той же возрастной категории. В 2015-м она получила награду на международной выставке.

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