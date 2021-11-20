20 ноября немецкий футбольный клуб «Вердер» объявил об отставке главного тренера Маркуса Анфанга и его помощника Флориана Юнге в связи с расследованием прокуратуры. Они подозреваются в получении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Неужели в Германии тоже процветает подделка документов из-за того, что не все согласны вакцинироваться?

Что известно о подделке сертификата?

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Как сообщает deichstube.de, пока неясно, использовал ли главный тренер Маркус Анфанг поддельный сертификат о вакцинации или нет, о чем появились сообщения 18 ноября. Конечно, презумпция невиновности применима и к 47-летнему коучу, и если прокуратура не обнаружит в ходе расследования ничего, свидетельствующего об обратном, то обвинения будут сняты. Но что можно сказать сейчас: дело уже имеет последствия.

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Давайте сначала рассмотрим возможный вариант, что Маркус Анфанг виновен в совершении уголовного преступления. Тогда, как тренер клуба, с этого момента он стал бы неприемлемым из-за подделки документов и лжи в этой связи начальству и общественности. Следовательно, доверие к его личности было бы безвозвратно подорвано. «Вердер» мог бы предотвратить дальнейший ущерб репутации клуба только немедленным увольнением. И все же, неизбежно возникали бы новые вопросы: было ли это единичным случаем? Что именно знало руководство? И должны ли другие сотрудники «Вердера» ожидать последствий?

Другой вариант: обвинения в конце концов не подтверждаются, Маркус Анфанг, как он утверждает, вакцинирован, и есть другие объяснения несоответствий в его паспорте. В этом случае, органу здравоохранения пришлось бы мириться с критическими вопросами, потому что они, по-видимому, не рассмотрели дело достаточно тщательно, прежде чем жалоба о преступлении поступила в прокуратуру.

Маркус Анфанг Фото: Getty Images

Отставка по собственному желанию

Но главный тренер «Вердера» и его помощник решили не дожидаться итогов расследования и подали в отставку, что немедленно вступило в силу в субботу 20 ноября утром.

«Из-за сильного стресса, причиненного клубу, команде, моей семье и мне самому, я решил немедленно уйти с должности главного тренера «Вердер Бремен». Я попросил руководство клуба расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу. Я желаю «Вердеру» успехов в сегодняшней игре против «Шальке» и в будущем», – заявил Маркус Анфанг.

Флориан Юнге также прокомментировал свой уход: «Я глубоко сожалею, что мое время в «Вердер Бремен» уже подошло к концу. Я чувствовал себя здесь на своем месте и искренне желаю команде и всем в клубе только самого лучшего».

«Этим шагом Маркус и Флориан взяли на себя ответственность и стремятся положить конец разговорам, которые окружали клуб в последние дни. Мы уважаем их решение и теперь приступим к поиску нового главного тренера», – подытожил произошедшее спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн, что опубликовано на официальном сайте клуба.

Маркус Анфанг Фото: Getty Images

Кто возглавит «Вердер»

Помощник тренера Даниэль Зенкович временно возглавит тренерский штаб «зелено-белых» в субботу 20 ноября вечером против «Шальке-04».

«Сегодня утром перед тренировкой мы проинформировали тренерский штаб и команду о новой ситуации. Мы полностью уверены, что Даниэль сможет успешно подготовить их к сегодняшней игре», – заключил Бауманн.

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