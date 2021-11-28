Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Роберта Левандовского лучшим футболистом 2021 года. Форвард сборной Польши и «Баварии» занял первое место, набрав в голосовании 150 очков. На втором месте – аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Он получил 105 баллов. Замкнул тройку победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» и чемпион Европы со сборной Италии Джорджиньо. На его счету 40 очков. Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял 7-е место с 15 баллами. В топ-10 также вошли Кевин де Брёйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Н’голо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанн.

Что это за премия и почему она уступает «Золотому мячу»?

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Что это за организация?

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ФИФА признает IFFHS как орган, ведущий летопись мирового футбола. Тем не менее формально Федерация футбольной статистики напрямую не связана с официальными футбольными структурами ФИФА и входящими в ее состав федерациями. Их рейтинги составляются по непрозрачной методике и часто противоречат рейтингам континентальных федераций. Поэтому многие специалисты подвергают сомнению авторитетность IFFHS.

Мануэль Нойер и Роберт Левандовский с наградами от IFFHS Фото: Getty Images

Футбольный эксперт и профессор Кёльнского университета Карл Леннарц вообще не уверен в компетентности главы организации Альфредо Пеге. Леннарц назвал «сомнительными» различные рейтинги, которые составляет данная структура.

Все эти рейтинги невразумительны. Это просто личная точка зрения Альфредо Пеге. IFFHS – шоу одного человека.

С 2002 года и до 2010-го премия лучшему игроку года по версии IFFHS не вручалась. Федерация прекратила составлять рейтинги игроков и занялась выпуском ежеквартальных журналов в Лейпциге. Однако редакторская деятельность не принесла организации большой популярности. Они снова начали выдавать премии лучшим игрокам. Последние годы премия значительно расходится с рейтингами от журнала France Football, который вручает «Золотой мяч». Роберт Левандовский выиграл награду от IFFHS второй год подряд («Золотой мяч» в 2020-м был отменен), а в 2019-м личный трофей от организации Альфредо Пеге забрал Роналду, что вступило в противоречие с «ЗМ» Месси.

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Что еще может выиграть Левандовский?

В Европе уже вовсю готовятся к рождеству, и нападающий мюнхенской «Баварии» может сделать себе сразу несколько подарков. Роберт претендует на «Золотой мяч» от France Football. Его главным конкурентом за награду снова считается Месси. Исход нового противостояния поляка и аргентинца узнаем уже совсем скоро – церемония вручения состоится 29 ноября.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

«Левандовский должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, в Испании скажут, что Бензема тоже был хорош. Но Леви выиграл все трофеи с «Баварией», а потом вручение приза отменили. Но Левандовский не остановился, и в этом сезоне он побил бомбардирский рекорд в Германии. Посмотрите, что он делает со сборной Польши – это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне. Левандовский должен получить «Золотой мяч», – оценил шансы партнера по команде Томас Мюллер.

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

И, конечно же, Левандовский попал в список номинантов на премию The Best от ФИФА. Среди громких имен европейского футбола форвард сборной Польши является одним из фаворитов на приз. Голосование началось 22 ноября и продлится до 10 декабря. А вот результатов его ждать еще долго: победителя назовут только 22 января 2022-го.

А у Роналду осталась одна цель на остаток карьеры: он хочет уделать Месси по «ЗМ». Главред France Football поделился инсайдом.

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