В матче с дортмундской «Боруссией» «Бавария» оказалась близка к третьему поражению в сезоне: «черно-желтые» сминали мюнхенцев во втором тайме, но вместо того, чтобы повести в счете, пропустили с пенальти. 11-метровый нелепо привез Матс Хуммельс, который в первом тайме помог «Баварии» еще с двумя мячами. 32-летний защитник – антигерой матча, ведь из-за его ошибок «Боруссия» проиграла, хотя выступила точно не слабее лидера Бундеслиги.

Первую ошибку Хуммельс допустил уже на девятой минуте. «Боруссия» в позиционной атаке оказалась всем составом на чужой половине поля, в роли последнего защитника остался опытный Матс. Защитник получил мяч в центре поля и под прессингом Томаса Мюллера решил вынести к штрафной соперника. Хуммельсу не удался простой прием – он умудрился попасть в единственного соперника перед собой. Мюллер подхватил мяч и понесся к воротам Грегори Кобеля. Защитник «Боруссии» не угнался за Мюллером, который передал мяч Роберту Левандовскому уже в штрафной. Поляк без проблем прошил Кобеля.

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Матс Хуммельс пробивает в Томаса Мюллера Фото: Other Agency

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Первый забитый «Баварии» – чистая вина Хуммельса. Защитник подарил мяч сопернику в центре поля и не исправил ошибку. К моменту первого мяча Левандовского «Боруссия» уже вела (Юлиан Брандт отличился на пятой минуте) и в целом контролировала игру, которая преимущественно проходила на половине поля мюнхенцев. Фейл Хуммельса лишил дортмундцев форы на старте матча.

Второй косяк Хуммельса – не техническая ошибка, а просто слишком неуклюжая игра в своей штрафной. Матс оказался на пути выноса Рафаэля Геррейру, который остужал положение в коробке после быстрого прорыва «Баварии». Немец застыл в центре штрафной и получил мячом по животу, после чего тот отскочил к Кингсли Коману. Француз без проблем вонзил под перекладину, тем более что вратарь отсутствовал в рамке после попытки перехвата.

Опытный немец потерялся в суматохе в штрафной и не сообразил, что Геррейру выбивал в его направлении, хотя несколько секунд наблюдал, как мяч откатывался к португальцу. В итоге вместо спасительного выноса «Боруссия» получила гол в конце тайма и ушла на перерыв отстающей.

Во второй половине дортмундцы раскрылись и в первые минут 20 вминали «Баварию» непрекращающимися прессингом и атаками. «Черно-желтые» сравняли счет на 48-й минуте – Эрлинг Холанн отправил красоту с края штрафной в дальний угол. Но вместо развития преимущества получили глупый пенальти. Хуммельс нелепо сыграл рукой в коробке после подачи с углового и заставил судью назначить 11-метровый. Фейл защитника почти остался незамеченным – его обнаружили судьи на ВАР. Роберт Левандовский не без проблем переиграл Кобеля и оформил дубль. За оба гола поляк должен благодарить Хуммельса.

Игра рукой Матса Хуммельса Фото: Other Agency

Не всем игра рукой Хуммельса показалась достойной 11-метрового. «Игра рукой Матса спорная. Господин Цвайер (арбитр матча) будет судить еще несколько наших игр. Он может построить на нашем пути еще несколько препятствий», – оценил судейство главный тренер дортмундцев Марко Розе. Самого Розе удалили по ходу матча – тренер весь второй тайм бомбил из-за решений Цвайера.

За три неловких действия защитника «Боруссия» расплатилась тремя пропущенными – единственными мячами, которые «Бавария» вонзила в матче. Дортмундцы вполне могли победить мюнхенцев, ворваться на первое место Бундеслиги и прервать серию поражений от баварцев. Но после финального свистка «Боруссия» отлетела на четыре очка от «Баварии» в таблице и получила от нее седьмое подряд поражение во всех турнирах.

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