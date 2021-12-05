«Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 3:2. Решающий мяч забил Роберт Левандовский – пенальти назначил арбитр Феликс Цвайер, который до этого не увидел нарушение в штрафной Нойера.

На 77-й минуте после просмотра видеоповтора Цвайер увидел игру рукой у Матса Хуммельса – защитник задел мяч в попытке выбить его из штрафной головой. За 14 минут до этого эпизода арбитр проигнорировал момент с фолом на Ройсе. Люка Эрнандес зацепил немца в пределах штрафной, но пенальти в ворота «Баварии» не назначили, а желтую карточку получил игрок «Боруссии» за споры.

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После игры дортмундцы прошлись по судье в лучших традициях ФНЛ. «Думаю, что в случае с падением Ройса судья должен был назначать пенальти, а вот эпизод с игрой рукой Хуммельса по меньшей мере спорный. Очень жаль, что победитель определен таким образом», – цитирует главного тренера «Боруссии» Марко Розе Sport.de.

Футболисты были менее дипломатичны. Эрлинг Холанн остался недоволен неназначенным пенальти на Ройсе. «Я думаю, это судейский скандал. Чистый пенальти на Ройсе. Когда я спросил судью, почему он не пошел смотреть ВАР, он ответил: «В этом нет необходимости». Как высокомерный... Нет, мне надо успокоиться. Он был высокомерным, и я не скажу больше ничего», – заявил норвежец.

Сам Ройс тоже полагает, что такой момент тянет на нарушение. Капитану дортмундцев показали спорные эпизоды после матча: «О, боже, он обязательно должен на это взглянуть. Два решающих решения, которые он легко мог бы принять в нашу пользу».

Марко Ройс и Джамал Мусиала Фото: Getty Images

Но больше всех искр высек Джуд Беллингем. Молодой англичанин обвинил арбитра в продажности. «Для меня это не пенальти. Хуммельс даже не смотрит на мяч и борется, чтобы получить его. Вы можете посмотреть на множество других решений в игре. Вы ставите рефери, которого отстраняли за взятки самую крупную игру в Германии. Чего вы ожидаете?» – выдал Беллингем.

Как сообщает Sky Sport, Беллингем говорил о судейском скандале вокруг Роберта Хойцера в 2004 году. В матче «Вупперталь» – «Вердер II» Цвайер работал ассистентом арбитра и был свидетелем по делу Хойцера. Цвайера отстраняли на полгода, так как он знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом.

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