Ведущий немецкого телешоу TV-Total Себастьян Пуфпафф предпринял попытку проникнуть на стадион дортмундской «Боруссии» перед матчем «шмелей» против «Баварии». Себастьян попытался перехитрить офицеров службы безопасности стадиона: вместе с облаченными в форму «Боруссии» единомышленниками он на автобусе, раскрашенном в клубные цвета, въехал на стадион клуба «Сигнал Идуна Парк» и представился главным тренером команды Марком Розе.

Эпизод произошел за несколько часов до начала матча настоящей «Боруссии» с «Баварией». «Этот автобус был действительно похож на настоящий», – прокомментировал сотрудник полиции. Он подчеркнул, что руководство «шмелей» отказалось от иска в сторону Пуфпаффа.

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Это не первая попытка шоумена проникнуть на футбольный стадион под видом тренера.

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В 2017 году автобус с игроками «Боруссии» был атакован придорожными бомбами пригороде Дортмунда. Три бомбы взорвались, когда автобус доставил команду на стадион «Сигнал Идуна Парк» на первый четвертьфинал розыгрыша Лиги чемпионов-2016/17 против «Монако». Один из игроков команды, Марк Бартра и полицейский были ранены, но усиленные окна автобуса предотвратили тяжелые ранения и жертвы.

Организатора акции, уроженца России Сергея Венергольда, приговорили к 14 годам тюрьмы. Перед терактом злоумешленник приобрел акции «Боруссии» на 78 тысяч евро. Венергольд надеялся, что ему удастся заработать до 4 млн за счет падения акций после взрыва.

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