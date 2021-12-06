Пока на границе Беларуси и Польши толпятся тысячи мигрантов, мечтающих попасть в Германию, в самой Германии идет чистка нелегалов. В сентябре немецкие правоохранительные органы определили, что таким относится форвард «Штутгарта» Силаса Вамангиткуи. При въезде в страну он занизил возраст и сменил имя.

Теперь всплыла новая история. В ней замешан футболист из Гамбии Бакери Ятта, который является лидером выступающего во второй Бундеслиге «Гамбурга». В 2015 году этот вингер пересек границу Германии без паспорта и вида на жительство. Он соврал контролирующим органам, что ему 17 лет и он имеет право попасть в категорию детей «не сопровождаемых взрослыми в Германии». Благодаря этому он остался в стране.

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На родине Джатта выступал под настоящим именем Бакари Даффе, его настоящая дата рождения – 6 ноября 1995 года. То есть, игрок занизил возраст на 2,5 года. Если информация о вранье футболиста подтвердится, то ему грозит полтора года тюрьмы.

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После 16 туров «Гамбург» занимает 7 место во второй Бундеслиге.

В нынешнем сезоне на счету Ятта 16 матчей и 2 гола.

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