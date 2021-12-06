Российский вратарь Андрей Лунев проведет дебютный матч за леверкузенский «Байер». Об этом сообщил главный тренер команды Херардо Сеоане.

«В матче с «Ференцварошем» мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Андрей Лунев начнет этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс. У Лукаша Градецки не было выходных, не забывайте, что он выступал за сборную Финляндии», – сказал Сеоане.

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Матч «Байера» с «Ференцварошем» в Лиге Европы состоится 9 декабря в Венгрии и начнется в 23:00 (мск).

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Лунев перешел в немецкий клуб летом, но пока не провел за новую команду ни одной встречи. А как сыграли в Европе другие россияне ? Рассказываем об успехах легионеров на этой неделе.

Источник: Kicker.

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