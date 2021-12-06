Полиция Дортмунда и Немецкий футбольный союз проверят слова полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема в адрес судьи Феликса Цвайера после матча Бундеслиги против «Баварии».

Полиция Дортмунда получила заявление от частного лица. «Для проверки уголовной ответственности дело передадут прокурору», – сказали в правоохранительных органах.

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DFB вынесет вердикт по ситуации с Беллингемом после того, как получит от него объяснения. Контрольный комитет организации уже написал Беллингему и попросил его прокомментировать заявление как можно скорее.

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Английский полузащитник раскритиковал 40-летнего Цвайера после поражения от «Баварии». «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере», – сказал он. Джуд напомнил о судейском скандале, связанном с Робертом Хойцером в 2004 году, когда Цвайер получил денежную выплату за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра. По итогам разбирательства Хойцер отправился в тюрьму, а Цвайера отстранили на полгода. После этого его карьера пошла вверх.

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