Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский поделился ощущениями от упущенной возможности выиграть «Золотой мяч».
«Мне было грустно, не буду этого отрицать. Не могу сказать, что был счастлив, наоборот, есть чувство печали. Быть так близко, соревноваться с Месси... Конечно, я уважаю его игру и то, чего он достиг. Тот факт, что у меня была возможность соревноваться с ним, показывает уровень, которого я смог добиться. Хотел бы, чтобы речь Месси была искренним и вежливым заявлением великого игрока, а не пустыми словами», – сказал Левандовский.
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Позже поляк сделал заявление в немецкой прессе. Левандовский сообщил, что его слова неправильно интерпретировали. «Мое заявление, которое я сделал в интервью польскому телеканалу, неверно истолковывают. Я никогда не хотел сказать, что слова Лионеля Месси были несерьезными или неискренними», – заявил Роберт.
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Кто оставил Левандовского без «Золотого мяча»? Странный выбор сделали многие представители прессы, в том числе журналист из Узбекистана, которого затравили в инстаграме.
Перевес Месси над Левандовским в 33 голоса – не самый близкий «Золотой мяч» в истории. Однажды все решил один голос, а 2 года назад отрыв составил всего 7 баллов. Мы собрали всех, кто был близок к «ЗМ», но так и не получил награду.
Источник: Kanale Sportowym, Kicker.
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