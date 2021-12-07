Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский поделился ощущениями от упущенной возможности выиграть «Золотой мяч».

«Мне было грустно, не буду этого отрицать. Не могу сказать, что был счастлив, наоборот, есть чувство печали. Быть так близко, соревноваться с Месси... Конечно, я уважаю его игру и то, чего он достиг. Тот факт, что у меня была возможность соревноваться с ним, показывает уровень, которого я смог добиться. Хотел бы, чтобы речь Месси была искренним и вежливым заявлением великого игрока, а не пустыми словами», – сказал Левандовский.

Ad

Позже поляк сделал заявление в немецкой прессе. Левандовский сообщил, что его слова неправильно интерпретировали. «Мое заявление, которое я сделал в интервью польскому телеканалу, неверно истолковывают. Я никогда не хотел сказать, что слова Лионеля Месси были несерьезными или неискренними», – заявил Роберт.

Чемпионат Франции Почеттино хотят уволить из-за низкой результативности Месси 10 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: Kanale Sportowym, Kicker.

Чемпионат Франции Окружение Месси недовольно Почеттино. Есть 2 причины ВЧЕРА В 11:35