Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовского Пини Захави рассказал, что он думает о карьере поляка и «Золотом мяче».
«Я думаю, что Роберт может играть еще долгое время. Он лучший игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни. Придет время, когда Роберт выиграет «Золотой мяч».
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Если бы «Золотой мяч» за 2020 год был присужден Роберту, мы бы ответили: большое спасибо! Он заслуживает того, чтобы его включили в список величайших игроков всех времен. Он входит в число 2-3 лучших нападающих в истории.
Людям, ответственным за вручение «Золотого мяча», следует переосмыслить систему голосования, чтобы принимать правильное решение. Возможно, не все 170 журналистов знают, что происходит в футбольном мире», – приводит слова агента твиттер «Баварии».
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